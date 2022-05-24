منصور بن زايد صانع مجد مانشستر سيتي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رغم تاريخ مانشستر سيتي العريق مع الكرة الإنجليزية منذ تأسيسه قبل 128 عاماً، وتحديداً عام 1894، لكنه لم يتحول إلى واحد من أقوى أندية العالم، إلا قبل 14 سنة فقط، عندما انتقلت ملكيته في سبتمبر عام 2008، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وليحصد منذ ذلك التاريخ، 17 لقباً.

ووصلت حصيلة سيتي منذ عام 2008، إلى 6 ألقاب من الدوري الإنجليزي الممتاز وآخرها أول من أمس، ليرفع رصيده الإجمالي من البطولة الأهم في الكرة الإنجليزية، إلى 8 ألقاب، وحققها في مواسم 1936 ــ 1937، 1967 ــ 1968، 2011 ــ 2012، 2013 ــ 2014، 2017 ــ 2018، 2018 ــ 2019، 2020 ــ 2021، و2021 ــ 2022، وبات في الترتيب الخامس في قائمة أكثر الأندية فوزاً بدرع الدوري، بعد مانشستر يونايتد (20 لقباً)، وليفربول (19 لقباً)، وأرسنال (13 لقباً)، وإيفرتون (9 ألقاب).

تغيير

عندما قامت مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، بشراء مانشستر سيتي عام 2008، لم يكن يتوقع أحد أن النادي سيكون نجماً في سماء الكرة العالمية خلال تلك السنوات القليلة، ولكن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نجح في وضع وقيادة سيتي على طريق المجد، ليصبح الأكثر تتويجاً بالألقاب خلال السنوات الأخيرة، والوحيد الذي حقق الرباعية في الكرة الإنجليزية.

وذلك عام 2019، عندما توج بطلاً للدوري، وكأس الرابطة ، ودرع الاتحاد، وكأس الاتحاد. ونجح سيتي، في الفوز بالعديد من البطولات المحلية تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحصد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 6 مرات، ورفع رصيده في البطولة إلى 8 ألقاب، وبفارق لقب واحد عن ليفربول.

ونال سيتي، درع اتحاد الكرة الإنجليزي 6 مرات، منها 3 مرات تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أعوام 2012، 2018 و2019، وقبلها حصل الفريق على اللقب أعوام 1937، و1968 و1972، كما حصل سيتي، تحت قيادة سموه على كأس الاتحاد الإنجليزي، مرتين موسمي 2010 ــ 2011 و2018 ــ 2019، ويبلغ رصيده بالبطولة 6 ألقاب.

وحصد سيتي، كأس رابطة الدوري الإنجليزي في آسيا 2013، وكأس سوبر دبلن عام 2011، وتحتاج خزانة «القمر السماوي» حالياً، إلى لقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وهما الهدفان اللذان يسعى إليهما النادي.

توسعة

وخلال مسيرة سيتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تمت توسعة الملعب الخاص بالفريق ليستوعب 55 ألف متفرج، ونجح النادي في التعاقد مع عدد من الأسماء اللامعة من اللاعبين والمدربين، ومنهم المدربون مارك هيوز، روبيرتو مانشيني، مانويل بيلجريني، وصولاً إلى الإسباني غوارديولا، والذي بدأ مشواره في سيتي منذ 2016، وقاده للتتويج بـ 11 لقباً محلياً، منها 4 ألقاب للدوري.

وتعد أبرز صفقات سيتي بالفترة الاخيرة التعاقد مع جاك غريليش مقابل 139 مليون دولار، كما تعاقد مع النرويجي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند ، مقابل 63 مليون دولار.

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