"سيليكون فالي".. خوارزمية "تغيّر إلى الأبد" عالم كرة القدم

المصدر: البيان

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نشرت وكالات غربية تقارير أشارت فيها إلى بدء استخدام خوارزمية في عدة مجالات على رأسها الأنشطة الرياضية بشكل عام ورياضة كرة القدم بشكل خاص، مشيرة إلى أن هذه الخوارزمية قد "تقلب موازين عالم الرياضة".

وكشفت التقارير عن بدء عدد من الأندية الأمريكية باتباع إحدى الخوارزميات التي تحمل اسم خوارزمية "Silicon Valley"، التي قيل إنها ستغير عالم الرياضة إلى الأبد.

ونوهت المصادر إلى أن هذه الخوارزمية هي عبارة عن أداة تتبع تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحلل بيانات الأداء بهدف التنبؤ بالوقت الذي يحتاج فيه اللاعبون إلى الراحة لتجنب الإصابة.

وبحسب التقرير المنشور في صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية، فإن هذه الخوارزمية يتم استخدامها بالفعل من قبل الفرق في الدوري الأمريكي للمحترفين ودوري كرة القدم الأمريكية والدوري الممتاز.

وتستند هذه الخوارزمية في عملها على نهج قائم على الأدلة والقياس، بالإضافة إلى تتبع سلسلة الأسواق المنافسة ضمن الفرق الصغيرة، الأمر الذي قد يسهم بإيجاد لاعبين بأقل تكلفة مالية بناء على التحليل الإحصائي الثوري، الذي يستند إلى البيانات عبر عدد لا يحصى من العمليات الرياضية.

تم اختراع خوارزمية "Silicon Valley" الجديدة من قبل شركة الذكاء الاصطناعي "Zone7"، ويتم استخدامها من قبل فرق في "NBA" و"NFL" و"Premier League" كوسيلة لاكتشاف مخاطر الإصابة والتوصية باتخاذ إجراءات وقائية.

ونوه التقرير إلى أن نادي ليفربول لكرة القدم قد حقق نجاحا كبيرا هذا الموسم في سعيه لتحقيق رباعي غير مسبوق، مما قلص عدد الأيام التي خسرها اللاعبون بسبب الإصابة إلى 1008 من أكثر من 1500 في عامي 2020/2021.

والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو الأيام الضائعة بسبب "الإصابات الجسيمة"، التي استمرت لأكثر من تسعة أيام، انخفضت إلى النصف تقريبًا من 1409 إلى 841.

ونوه التقرير إلى أن أكثر من 50 ناديا رياضيا في جميع أنحاء العالم يستخدم الآن برنامج "Zone7" للذكاء الاصطناعي، لكن بشكل سري، على الرغم من رغبة الكثيرين في عدم الكشف عن هويتهم في محاولة لحماية أي ميزة تنافسية قد توفرها هذه الأداة.

يستخدم نظام "Zone7" الآلاف من المعلومات من الأجهزة القابلة للارتداء بما في ذلك سترات "GPS"، بالإضافة إلى إحصاءات بيانات الأندية المنافسة في اللعبة ومقاييس النوم والمؤشرات الحيوية للتنبؤ بمخاطر الإصابة.

وأرسلت أندية كرة القدم الأخرى، بما فيها "رينجرز" و"هال سيتي" وفريق "ماينز" و"ريال سالت ليك" و"تورنتو إف سي"، بيانات تدريباتها ومبارياتها إلى "Zone7" لتحليلها.

تدعي الشركة أنها تستطيع الكشف بدقة عن 70% من الإصابات قبل سبعة أيام من حدوثها باستخدام الخوارزميات بناء على البيانات التي تجمعها.

وتتلقى الأندية رسائل يومية على البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول اللاعبين الذين قد يكونون في حالة مرشحة للإصابة أو بالقرب مما تسمى "منطقة الخطر".

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