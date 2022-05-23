أغلى 5 لاعبين في العالم سجلوا 147 هدفا في 176 مباراة هذا الموسم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مدار موسم طويل وشاق ، برز العديد من اللاعبين من أصحاب القيمة السوقية العالية مع فرقهم وساهموا في العديد من الانتصارات على مدار الموسم.

وأكد اللاعبون أصحاب القيمة السوقية الكبيرة مدى فائدتهم لفرقهم في الموسم المنقضي مع إسدال الستار على فعاليات الدوريات الكبرى في أوروبا.

وعلى سبيل المثال ، شارك اللاعبون الخمسة أصحاب القيمة السوقية الأعلى في فرقهم ، والبالغ مجموعها 610 ملايين يورو، في 176 مباراة بمختلف البطولات وسجلوا خلالها 147 هدفا.

وترصد وكالة أنباء الإمارات / وام/ في هذا التقرير أرقام وإحصائيات أغلى 5 لاعبين في الدوريات الكبرى هذا الموسم، وما قدموه مع فرقهم ، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" .

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ، والمتوج معه بلقب الدوري الفرنسي، قائمة أغلى اللاعبين بقيمة سوقية تبلغ 160 مليون يورو، وشارك اللاعب مع فريقه هذا الموسم في 46 مباراة بواقع 3912 دقيقة، وذلك بجميع البطولات حيث سجل 39 هدفا، وصنع 26.

ويأتي ثانيا النرويجي إيرلنج هالاند ، المنضم مؤخرا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني ، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب 150 مليون يورو، وشارك مع دورتموند هذا الموسم بجميع البطولات في 30 مباراة بواقع 2388 دقيقة، سجل خلالها 29 هدفا، وصنع 8 أهداف.

وجاء ثالثا البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني ، والبالغ قيمته السوقية 100 مليون يورو، حيث خاض مع فريقه هذا الموسم 51 مباراة بواقع 4184 دقيقة، سجل خلالها 21 هدفا، وصنع 20 هدفا.

وحل رابعا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ، وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو أيضا ، وخاض مع فريقه هذا الموسم 50 مباراة بواقع 3924 دقيقة سجل خلالها 31 هدفا في جميع البطولات وصنع 16 هدفا، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعدما سجل 23 هدفا في البطولة ، وصنع 14 هدفا.

وجاء في المركز الخامس البريطاني هاري كين لاعب توتنهام ، وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو، وشارك مع فريقه في 50 مباراة بواقع 4250 دقيقة، وسجل 27 هدفا، وصنع 10 أهداف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز