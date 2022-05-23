سر الشقراء التي احتضنها محمد صلاح

المصدر: البيان

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أثار الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب ظهوره محتضناً سيدة شقراء، عقب نهاية مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية السيدة التي أحتضنها صلاح بعدما تداولوا الصورة على نطاق واسع، حيث أكد أحدهم أنها والدة الظهير الأيسر لليفربول اليوناني كوستاس تسيميكاس، واعتبر الكثيرون منهم بأن هذه الصفة منطقية بشكل كبير، كون صلاح احتضنها وهي تقف بجوار تسيميكاس.

وأكد آخرون أن السيدة الشقراء هي واحدة بين المشاركات في مراسم تقديم جائزة الحذاء الذهبي، ولا علاقة لها بتسيميكاس.

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، بصفته هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام هوتسبير.

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