عودة أنسو فاتي إلى منتخب إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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عاد مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي إلى تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى في سنتين، بعدما استدعاه المدرب لويس إنريكي لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وتلعب إسبانيا مع البرتغال في الثاني من يونيو في إشبيلية، ثم تخوض مواجهتين مع تشيكيا وأخرى مع سويسرا في الخامس والتاسع منه.

واستهل فاتي (19 عاماً) مشواره مع "لا روخا" في أغسطس 2020، واصبح أصغر هداف إسباني بعمر السابعة عشرة عندما سجل ضد أوكرانيا.

غاب لنحو سنة بسبب اصابة في ركبته وعاد في سبتمبر 2021. تعرض لاصابة جديدة في 20 يناير وغاب لثلاثة أشهر من الموسم المنصرم، قبل حمله ألوان برشلونة مطلع الشهر الجاري.

واستدعى إنريكي أيضاً لاعب وسط برشلونة المخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي أراحه في الفترة الدولية الأخيرة في مارس.

كما شهدت التشكيلة استدعاء تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، برغم خروجه مصاباً الأحد في الدوري الإنكليزي، بالإضافة إلى لاعب ريال مدريد ماركو أسنسيو. وغاب عنها بسبب الإصابة بيدري وميكل أويارسابال.

وتبحث إسبانيا التي حلت وصيفة لفرنسا (1-2) في النسخة الأخيرة في أكتوبر، عن التأهل مرة جديدة إلى المربع الأخير الذي سيقام في يونيو 2023.

في ما يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الإنجليزي)، دافيد رايا (برنتفورد الإنجليزي).

- الدفاع: إينيغو مارتينيس (أتلتيك بلباو)، ماركوس ألونسو وسيسار أسبيليكويتا (تشلسي الإنجليزي)، جوردي ألبا وإريك غارسيا (برشلونة)، أيمريك لابورت (مانشستر سيتي الإنجليزي)، باو توريس (فياريال)، داني كارباخال (ريال مدريد).

- الوسط: رودريغو (مانشستر سيتي)، تياغو الكانتارا (ليفربول الإنجليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، سيرجيو بوسكيتس وغافي (برشلونة)، كارلوس سولير (فالنسيا).

- الهجوم: داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، بابلو سارابيا (سبورتينغ البرتغالي)، ألفارو موراتا (يوفنتوس الإيطالي)، راوول دي توماس (إسبانيول)، أنسو فاتي وفيران توريس (برشلونة)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد).



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