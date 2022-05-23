رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن تجديد تعاقده مع نوير

المصدر: البيان

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع مانويل نوير حارس مرمى الفريق الألماني، ليواصل مشواره مع البافاري حتى عام 2024.

وقاد مانويل نوير فريقه بايرن ميونخ للتتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم المنقضي، بعدما اعتلى البافاري صدارة جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 77 نقطة.

وفي بيان رسمي أصدره بايرن ميونخ عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله تجديد تعاقده مع نوير حتى صيف 2024.

وأبدى مانويل نوير سعادته بتجديد عقده مع البايرن، حيث قال: "أنا سعيد للغاية لأن طريقي في بايرن ميونخ مستمر، سيكون لدينا فريق جيد للغاية مرة أخرى، ويمكننا المنافسة على جميع الألقاب".

وكان نوير انتقل من نادي شالكه إلى بايرن ميونخ عام 2011، ونجح خلال هذه الفترة في الفوز بالدوري الألماني 10 مرات، وكأس ألمانيا 5 مرات، وكأس السوبر الألماني 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

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