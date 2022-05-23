بعد خسارة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يعلن عن أولى صفقاته

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع فابيو كارفاليو، لينضم رسمياً إلى صفوف الريدز بداية من الموسم الجديد، ويصبح أول صفقة للنادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": " يمكننا أن نؤكد أن فابيو كارفاليو سينضم إلى النادي هذا الصيف".

وتابع: "لاعب الهجوم البالغ من العمر 19 عاما سيكمل رسمياً الانتقال إلى الريدز في 1 يوليو".

وكان اللاعب البرتغالي يلعب في صفوف فولهام الإنجليزي، وأكدت شبكة «سكاي سبورتس» في وقت سابق أن عقد كارفاليو سيمتد مع ليفربول حتى عام 2027، على أن يتكلف ليفربول مبلغ 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى 2.7 مليون إضافات، لإتمام الصفقة.

ويُعد فابيو كارفاليو أحد أبرز المواهب التي ظهرت بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ تألق مع نادي فولهام بشكل لافت، وهو ما دفع عدد من الأندية للاهتمام بالتعاقد معه، قبل أن يفوز ليفربول بخدمات اللاعب رسمياً.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في ختام منافسات البريميرليغ أمس، لصالح مانشستر سيتي الذي تفوق عن الريدز بنقطة واحدة فقط ليخطف اللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.

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