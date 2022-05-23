فيديو .. محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة للمرة الأولى في مسيرته

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على جائزتين بعد نهاية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز صلاح بجائزة أفضل صانع ألعاب للمرة الأولى في مسيرته، بعدما صنع 13 هدفا مع ليفربول خلال الموسم الحالي.

وتفوق صلاح على زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد الذي صنع 12 هدفا، بفارق هدف واحد.

وحصل صلاح كذلك على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة برصيد 23 هدفا بالتقاسم مع الكوري هيونج مين سون لاعب توتنهام.

وتسلم صلاح الجائزة على ملعب آنفيلد بعد نهاية مباراة ولفرهامبتون التي فاز بها الريدز 3-1

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة بعدما جمع 92 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي الذي حصد 93 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز