فياريال يهزم برشلونة في عقر داره بثنائية في ختام الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

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اختتم برشلونة مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، بالخسارة صفر / 2 أمام ضيفه فياريال، أمس الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أتلتيكو مدريد على مضيفه ريال سوسييداد 2 / 1، وأشبيلية على ضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر، وإلتشي على خيتافي 3 / 1، وقادش على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 / صفر، وريال مايوركا على مضيفه أوساسونا 2 / صفر، فيما تعادل غرناطة مع ضيفه إسبانيول بدون أهداف.

وارتفع رصيد فياريال إلى 59 نقطة، ليحتفظ بالمركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للأدوار المؤهلة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، عند 73 نقطة في المركز الثاني.

وظهر برشلونة بشكل باهت للغاية خلال المباراة التي أقيمت في معقله (كامب نو)، في ظل عدم وجود دوافع لنجومه في اللقاء، بعدما ضمن الفريق الكتالوني الحصول على الوصافة بترتيب المسابقة في وقت سابق، على عكس لاعبي فياريال، الذين بدت عليهم الجدية والحرص على حصد النقاط الثلاث من أجل عدم الابتعاد عن المسابقات القارية في الموسم المقبل.

وأحرز ألفونسو بيدرازا الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زميله موسيس جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

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