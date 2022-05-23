مبابي يكشف سر بقائه في سان جيرمان ويشكر ريال مدريد ورئيسه

المصدر: د ب ا

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تقدم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بالشكر لريال مدريد على محاولاته لضمه في الفترة الماضية.

وتوجه اللاعب لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد لتوضيح قراره بالبقاء في فرنسا.

ولوقت طويل كان من الواضح أن مبابي بصدد الرحيل عن سان جيرمان بنهاية تعاقده وأنه سيوقع مع مدريد، ولكنه في النهاية قرر البقاء مع سان جيرمان.

وفي منشوره على تويتر تقدم مبابي بالشكر للريال ورئيسه فلورنتينو بيريز وقال إنه سيظل مشجعا للريال.

وكتب مبابي: "أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت، ونشأت وترعرعت به".

وأضاف مبابي: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز. أنا على علم بالفرصة والامتياز اللذين حظيت بهما لأن ناديا بحجم ريال مدريد كان يرغب في ضمي"، مضيفا "يمكنني تفهم خيبة أملهم. إنه كبير بقدر ترددي".

وأكد: "سأكون أكبر مشجعي الفريق في نهائي دوري الأبطال، الذي سيقام في باريس، موطني".

ومن المقرر أن يلتقي مبابي مع وسائل الإعلام اليوم الاثنين، للمزيد من المناقشة بشأن قراره بالبقاء مع فريق باريس سان جيرمان.

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