بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي.. محرز يعادل رقم الفيل الإيفواري

المصدر: البيان

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تقاسم الدولي الجزائري رياض محرز المحترف بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للاعب إفريقي، مع الفيل الإيفواري ديدييه دروغبا، حيث أصبح في رصيد كل منهما 4 ألقاب.

ونجح محرز في التتويج، الأحد، مع فريقه المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على أستون فيلا بالجولة الأخيرة من منافسات البريميرليغ 2/3.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها محرز مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي، فيما جاء لقبه الأول مع فريقه السابق ليستر سيتي موسم 2016/2015.

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