هالاند.. يُسقط قطع «الدومينو»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشعل إعلان مانشستر سيتي، توصله لاتفاق مع نظيره الألماني بوروسيا دورتموند، حول التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مبكراً، وتوقعت الصحافة العالمية أن تكون الصفقة بداية لسقوط قطع «الدومينو»، نتيجة عدد الأندية التي يمكن أن تتأثر بتلك الصفقة، المتمثلة في عدد انتقالات النجوم المتصارع عليهم حالياً.

حرك اتفاق سيتي مع دورتموند، على تحمل الشرط الجزائي لعقد هالاند، المياه الراكدة للصفقات الصيفية مبكراً، وهو الاتفاق المتوقف حالياً على توقيع العقد مع اللاعب، والمتوقع امتداده حتى صيف 2027، مقابل راتب أسبوعي يبدأ من 375 ألف جنيه إسترليني، ليكون الأعلى بين كافة لاعبي السيتي، متساوياً مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، أو يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ليصبح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتساوي مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

وتفوق سيتي على كافة عمالقة أوروبا، وأبرزها ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، والذين كانوا يرغبون في الظفر بالتوقيع مع النجم هالاند (21 عاماً)، سيرفع من حرارة الصفقات الصيفية انطلاقاً من يوليو المقبل، مع كشف إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن سر فشل انتقال هالاند إلى ريال مدريد، كان بطله الرئيسي وكيل اللاعبين الراحل مينو رايولا.

وأوضحت المحطة الإذاعية، أن رايولا طلب قبل وفاته بأن تكون قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي 150 مليون يورو بعد الموسم الثاني له مع الريال، بهدف حماية مصالح لاعبه حال لم تسر الأمور معه بشكل جيد في الفريق الإسباني، وهو ما رفضه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لأنه سيفتح الباب أمام اللاعب للرحيل في أي وقت، خاصة وأن قيمة الشرط الجزائي لن يكون مستحيلاً على العديد من الأندية، وأبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وليأتي نجاح سيتي في الاتفاق مع هالاند، موجة قوية يتوقع أن تتحول إلى محرك رئيسي لـ 7 صفقات أخرى ستكون حديث «الميركاتو الصيفي» المقبل.

غابرييل جيسوس (أرسنال)

وصول هالاند الوشيك إلى سيتي يعني أن مدرب النادي بيب جوارديولا، لديه أخيراً مهاجم ليعوض رحيل سيرغيو أغويرو، مع امتلاك النادي للعديد من الخيارات الأخرى الموهوبة في الهجوم، ويمكن القول الآن إن موقع غابرييل جيسوس في الفريق، هو الأكثر ضعفاً، رغم عودته إلى للمشاركة مؤخراً، إذ لم ينجح البرازيلي أبداً في الاحتفاظ بمكان ثابت في التشكيلة، ومع اهتمام أرسنال بالتعاقد معه، يمكن أن يقفز جيسوس من سفينة السيتي، خاصة وأنه سيكون من الصعب للغاية رفض عرض للعب تحت قيادة مدرب عمل معه سابقًا، وهو ميكيل أرتيتا، خاصة إذا تأهل أرسنال لدوري أبطال أوروبا.

كيليان مبابي (ريال مدريد)

بخلاف هالاند، كان كيليان مبابي اللاعب الأكثر تلقياً للعروض في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن النجم الفرنسي يقترب من إنهاء ملحمة الانتقالات الطويلة، وبات على أبواب ريال مدريد، والذي قدم عروضاً متعددة لمبابي الصيف الماضي، لكن قوبل برفض باريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب يمكنه الآن التحول إلى صفقة انتقال مجانية، وربما ينضم مبابي أخيراً إلى ريال مدريد هذا الصيف.

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

إذا غادر مبابي باريس، فسيكون ديمبيلي على رأس قائمة البدلاء المحتملين، بعدما مر اللاعب الفرنسي الدولي، بوقت عصيب في برشلونة هذا الموسم، وأراد الفريق الكتالوني التخلص منه في وقت سابق من العام، وغالبًا ما ارتبط ديمبيلي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وستكون المساحة الموجودة على الجهة اليسرى نتيجة رحيل مبابي، مثالية لديمبيلي لإثبات كفاءته.

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

مع رحيل ديمبيلي المتوقع، سيتطلع برشلونة بالتأكيد إلى الترقية من خلال التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، ولم يخف المهاجم رغبته في الانتقال إلى ملعب نو كامب لتعزيز فرصه مجدداً في الفوز أخيراً بالكرة الذهبية، وفاز ليفاندوفسكي بكل شيء مع بايرن ميونيخ، وهو الآن في عمر 33 عاماً، وجاهز لتحدٍ مختلف، ويريد الآن إظهار براعته في التهديف في دوري أوروبي كبير آخر.

ساديو ماني (بايرن ميونيخ)

إذا رحل ليفاندوفسكي بعد 8 سنوات من بايرن ميونيخ، فسيحتاج العمالقة الألمان إلى اسم نجم جديد، واستهدفوا بالفعل ساديو ماني لاعب ليفربول وأجروا محادثات مع وكيل اللاعب، ويصر ماني على أنه سعيد في آنفيلد لكن يعتقد أن محادثات عقده مع «الريدز» قد وصلت إلى طريق مسدود.

كريستوفر نكونكو (ليفربول)

أجرى ليفربول صفقات جيدة في السنوات الأخيرة، وتمكن من استبدال أفضل مواهبه، مثل فيليب كوتينيو بنجوم جاهزين، ويمكن أن يصل كريستوفر نكونكو، ليحل محل ماني بطريقة مماثلة بعد تسجيله 34 هدفاً وتقديم 20 تمريرة حاسمة لفريق نادى ار بي ليبزيج هذا الموسم، ويزيد من فرص ليفربول في حسم الصفقة، وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وستكون الصفقة بمثابة ضربة كبيرة لمانشستر يونايتد، بعد ارتباط نكونكو بـ«الشياطين الحمر».

هاري كين (توتنهام هوتسبير)

أجرى مانشستر سيتي، مفاوضات طويلة مع هاري كين نجم توتنهام، في الصيف الماضي، لكن إصرار توتنهام على طلب 150 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن مهاجمه النجم البالغ من العمر 28 عاماً، عرقل المفاوضات، وجاءت صفقة سيتي مع هالاند، بأقل كثيراً مما طلبه توتنهام، ضربة قاسية، ويتوقع معها أن يجدد كين طلبه بالرحيل قبل نهاية تعاقده، رغبة في تجربة احترافية أخرى.

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