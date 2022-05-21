الخليفي يعلن رسمياً تمديد عقد مبابي مع سان جرمان حتى 2025

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أعلن الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، السبت، من ملعب "بارك دي برانس"، قبيل لقاء متز في المرحلة الختامية من الدوري المحلي، عن تمديد عقد المهاجم الدولي كيليان مبابي حتى 2025.

وقال مبابي بعدما أذاع الخليفي لجمهور "بارك دي برانس" خبر تمديد عقد مبابي مقفلاً الباب أمام ريال مدريد الإسباني الذي سعى جاهداً لضم بطل مونديال 2018: "أنا سعيد جداً لبقائي في فرنسا، في باريس، في مدينتي. آمل أن أواصل القيام بما أحب القيام به وهو لعب كرة القدم والفوز بالكؤوس".

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