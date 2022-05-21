الوحدة يكسب «ديربي أبوظبي» بثنائية في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى- تصوير - سيف الكعبي

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حول الوحدة تأخره بهدف أمام الجزيرة إلى فوز 2-1 في «ديربي أبوظبي» مساء اليوم ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، خلال مباراة قوية نال فيها «أصحاب السعادة» أفضلية الأداء والنتيجة، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية عن تشكيلة الجزيرة بقيادة علي خصيف، وحافظ الوحدة بالفوز الذي حققه على حظوظه في نيل وصافة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة في الترتيب الثالث خلف الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، ليتأجل حسم الوصافة في الجولة 26 الأخيرة في الدوري، وتوقف رصيد الجزيرة عند 45 نقطة في المركز الرابع بعد تلقيه للهزيمة الثالثة على التوالي.

بدأت المباراة بأداء هجومي متبادل من الفريقين، ترجمه علي مبخوت بهدف مبكر للجزيرة في الدقيقة 12 بتسديدة ذكية في منتصف المرمى، وأشعل الهدف المواجهة، وسط رغبة الوحدة في تعديل النتيجة، لكن صاحب الأرض كان متماسكاً في دفاعه، ونجح في التصدي لعدد من الهجمات التي قادها جواو بيدرو ومارتنيز، مع تألق حارس المرمى عبدالرحمن العامري في التصدي لعدد من التهديفات، بينما حاول الجزيرة إضافة هدف التأمين الثاني معتمداً على وجود مبخوت وحيداً في المقدمة والذي لم يحالفه التوفيق في عدد من الكرات.

وفي الشوط الثاني عاد الوحدة أكثر قوة لتعديل النتيجة، وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في تحويل تأخره إلى تقدم خلال دقيقة واحدة عند إدراك التعادل بواسطة جواو بيدرو «ق 59»، وأكمل فابيو مارتنيز الفرحة بإضافة الهدف الثاني «ق 60»، وبعدها واصل الوحدة تفوقه مستفيداً من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد نواف سالم بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 77، وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة هجومية للفريقين قبل أن يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز مهم للوحدة.

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