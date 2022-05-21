رسمياً.. فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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توج فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي 2021/2022.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وفقا لروسيا اليوم عن فوز فودين بجائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي من المسابقة، بعد أدائه الرائع مع مانشستر سيتي.

ونجح فيل فودين في سبيل تتويجه بالجائزة في التغلب على آلكسندر أرنولد (ليفربول)، كونور غالاغير، تيريك ميتشيل، (كريستال بالاس)، ماسون ماونت (تشيلسي)، آرون رامسديل، بوكايو ساكا (أرسنال)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

وسجل فودين 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة مع السيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة بفارق نقطة واحدة قبل جولة الحسم الأخيرة من المسابقة وبات قريبا للغاية من التتويج بلقب البريميرليغ في موسمه الحالي.

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