ميلان على "بعد نقطة" من احراز لقب "الكالتشيو" الأول منذ 2011

المصدر: البيان

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يقف ميلان على مشارف إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2011 عندما يحل ضيفا على ساسولو غدا الأحد ضمن الجولة الـ 38 والأخيرة من المسابقة.

ويتصدر ميلان (83 نقطة) بفارق نقطتين عن جاره الإنتر الوصيف، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 1-1 في المرحلة الـ12، وفاز ميلان 2-1 في المرحلة الـ24)، وبالتالي يكفي "الروسونيري" التعادل في مباراته الأخيرة لضمان اللقب، ومعادلة الإنتر في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني أفضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ 36 لقبا.

وحقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل أن يتفوق على أتالانتا بهدفين نظيفين على أرضه في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة.

في المقابل، يستقبل الإنتر ميلان بطل الموسم الماضي فريق سمبدوريا في الجولة النهائية، وسيقاتل "النيراتزوري" حتى الثواني الأخيرة على أمل فوزه، وخسارة ميلان أمام ساسولو، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

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