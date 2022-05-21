هوس جماهير كبير احتفالاً بالبرازيلي رونالدينيو خلال زيارته قصر السعيد بتونس.. فيديو

المصدر: البيان

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زار أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، أمس الجمعة، منطقة قصر السعيد خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى تونس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة قدوم رونالدينيو لمنطقة قصر السعيد وسط احتفال جماهيري كبير.

يذكر أن مغني "الراب" التونسي كريم الغربي "كادوريم" نشر الجمعة قبل الماضية عبر صفحته في "فيسبوك" فيديو جمعه برونالدينيو، معلنا عن زيارة سيقوم بها رفقة اللاعب البرازيلي إلى تونس في الـ 19 من مايو الجاري، بهدف الترويج للسياحة التونسية.

وقال كادوريم حينها إنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إظهار جمال تونس وأمنها، وستشمل الزيارة عدة مناطق في البلاد.

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