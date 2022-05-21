توزيع جوائز الأفضل في كل مركز الفردية بالدوري الإيطالي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت رابطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة عن أفضل لاعب بكل مركز في الموسم الجاري من "الكالتشيو" قبل يومين على نهايته.

وحصل الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، على جائزة أفضل حارس.

فيما توج بجائزة أفضل مهاجم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو، والذي يتصدر ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 27 هدفا.

وفي خط الوسط، اختارت رابطة الدوري الإيطالي لاعب إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أفضل لاعب في هذا المركز.

كما وقع الاختيار على صخرة دفاع تورينو، البرازيلي جليسون بريمير كأفضل مدافع.

وجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاما فاز بها نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز