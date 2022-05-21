هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم المهاجم النرويجي الدولي إرلينغ هالاند عشرات الساعات الثمينة إلى زملائه في فريق بروسيا دورتموند وأفراد الطواقم المختلفة في النادي كهدايا وداع، قدرت تقارير قيمتها بنحو نصف مليون يورو (529 ألف دولار) قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (برمييرليغ).

وقالت صحيفة بيلد الألمانية أمس الجمعة إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين وهم 33، وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون حصلوا على ساعات ثمينة أيضا، تصل قيمة كل واحدة منها إلى سبعة آلاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى بطل إنجلترا ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

ويعود هالاند من خلال هذه الصفقة إلى جذوره، حيث ولد اللاعب في 21 يوليو 2000 بمدينة ليدز الإنجليزية. ولعب والده لفريق مانشستر سيتي في الماضي وخاض معه 45 مباراة رسمية.

وكان هالاند قد انتقل إلى دورتموند في مطلع العام 2020 قادما من سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وبرهن هالاند على أنه مكسب كبير لدورتموند منذ اللحظة الأولى، حيث سجل 85 هدفا في 87 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن ليصبح هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا رغم ارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز