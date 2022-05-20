غياب النزاهة يثير المخاوف في الجولة الأخيرة لـ «البريمير ليغ»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ظهرت مخاوف تتعلق بالنزاهة بسبب مطاردة ليفربول الحاسمة ضد ولفرهامبتون، لأن «الريدز» سيدفع للفريق الخصم،مكافأة بملايين الجنيهات كجزء من صفقة انتقال ديوغو غوتا، إذا فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز، «البريمير ليغ»،

وانضم ديوغو، إلى ليفربول قادماً من ولفرهامبتون في صفقة قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، وتعتمد الرسوم على أداء اللاعب والنادي المشتري، وجزء من الصفقة هو مكافأة يتعين على ليفربول دفعها إذا فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره ولفرهامبتون في اليوم الأخير من الدوري،الأحد المقبل، وهو ما يثير مخاوف من عدم النزاهة في تلك المباراة، إذ سيفوز فريق المدرب يورغن كلوب، باللقب إذا تغلبوا على ولفرهامبتون، وفشل مانشستر سيتي في الفوز على أرضه أمام أستون فيلا.

مخاوف

وتدور المخاوف حسب ما أشار موقع «سبورت ميل»، من أن النادي الزائر لديه حافز مالي لعدم الأداء بشكل قوي، وأوضح الموقع أن ديوغو، انتقل إلى ليفربول في صفقة تصل قيمتها إلى 45 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2020، ولكن ولفرهامبتون تلقى 4 ملايين جنيه إسترليني فقط مقدمًا، مع اعتماد الكثير من الرسوم المتبقية على كل من الأداء اللاحق للاعب والنادي المشتري.

ودفع ليفربول منذ ذلك الحين، 13 مليون جنيه إسترليني أخرى إلى ولفرهامبتون على أقساط إلزامية، ونوه الموقع إلى أن هناك دفعة أخرى بعدة ملايين، ستكون مستحقة إذا فاز جوتا بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحصل ولفرهامبتون «الذئاب»، على جائزة مالية إضافية بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني إذا أنهوا الموسم في مركزهم الثامن الحالي، مما قد يتطلب منهم مطابقة نتائج ليستر وبرايتون على أرضهم مع ساوثهامبتون ووست هام على التوالي، ولذلك لديهم أيضًا حافز لمحاولة التغلب على ليفربول.

وهذه المدفوعات المتعلقة بالأداء، شائعة بشكل متزايد في الانتقالات التي لا يتم تفعيلها من خلال بند إصدار حيث تُترك الأندية التجارية للمساومة على هيكل الرسوم، مع تعقيد صفقة جوتا بسبب قائمة المباريات.

الطرف الثالث

وحظر الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يسمى بملكية الطرف الثالث للاعبين في محاولة لحماية نزاهة المنافسة بعد قضية كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو في عام 2007، لكن احتمالية تأثير الطرف الثالث لا تزال موجودة في شكل نقل معقد الصفقات ونظام الإعارة الذي يسمح للأندية بإملاء جداول اللاعبين الذين أعارتهم في مكان آخر.

وفي الطرف الآخر، خصوم مانشستر سيتي في اليوم الأخير، وهو يسعى للفوز الذي يحفظ له لقب الدوري، هو أستون فيلا، والذي باع جاك غريليش لهم الصيف الماضي، وكان لدى غريليش شرط جزائي قيمته 100 مليون جنيه إسترليني في عقده في فيلا بارك، ومع ذلك، فمن المنتظر أن الانتقال لا يشمل أي مكافآت متعلقة بالأداء، حيث دفع سيتي رسوم تسجيل النادي على ثلاث دفعات متساوية.

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