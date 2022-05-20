48 ساعة تفصل مبابي عن إعلان مستقبله

المصدر: البيان

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قرر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الإعلان عن مستقبله خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحديداً غداً السبت أو بعد غداً الأحد.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن مبابي سيعلن قراره النهائي خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إما بالبقاء مع العملاق الفرنسي أو الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وينتهي موسم باريس سان جيرمان بشكل رسمي غداً السبت، حيث سيخوض الأمراء مباراة الجولة الأخيرة بالدوري الفرنسي أمام ميتز، وهو ما يؤكد اقتراب موعد إعلان مبابي عن وجهته المقبلة.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي فريق دون حصول ناديه على أي مبالغ مالية.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجديد، خاصة بعد زيارته المفاجئة الأخيرة إلى العاصمة الإسبانية، حيث أكدت تقارير عالمية أن تواجد الفرنسي الشاب في هذا التوقيت بمدريد جاء لإنهاء اتفاقه مع الميرنغي بشكل رسمي.

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