" شامبيونز ليج" في العالم.. ريال مدريد والأهلي الأكثر وصولا وتتويجا بالألقاب القارية

المصدر: وام

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أيام قليلة تفصلنا عن المباراة النهائي لاثنتين من أبرز البطولات القارية للأندية؛ وهما دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري مع الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر كل من الريال والأهلي قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في قارته وكذلك في عدد مرات الوصول إلى المباريات النهائية للبطولة.

وترصد "وكالة أنباء الإمارات" /وام/ في هذا التقرير ، الأندية الأكثر وصولا للمباريات النهائية وعدد مرات تحقيقها للقب في أكبر البطولات القارية على مستوى الأندية ؛ وهي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال آسيا وكأس ليبارتادوريس والكونكاكاف.

ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر الفرق المتأهلة للمباريات النهائية بدوري أبطال أوروبا برصيد 17 من بينها نهائي الموسم الحالي، وحصد الفريق اللقب في 13 مرة سابقة وحل وصيفا في 3 نسخ.

أما الطرف الآخر لنهائي هذا العام وهو ليفربول فقد وصل إلى المباراة النهائية 10 مرات من بينها نهائي الموسم الحالي ، وفاز باللقب في 6 مرات وبالوصافة 3 مرات.

ويتصدر الأهلي المصري قائمة أكثر الفرق وصولا للمباريات النهائية من دوري أبطال إفريقيا برصيد 15 مرة من بينها النسخة الحالية، وحقق الفريق اللقب 10 مرات والوصافة في 4 نسخ.

ويخوض الأهلي النهائي للمرة الثالثة على التوالي بعد عامي 2020 و2021 وحقق اللقب في المرتين.

أما الوداد المغربي فقد وصل للنهائي 4 مرات ، وفاز باللقب في مرتين وبالوصافة مرتين.

وفي دوري أبطال آسيا ، يتصدر الهلال السعودي قائمة أكثر الفرق وصولا للنهائي /8 مرات/ وتوج باللقب 4 مرات.

كما يتصدر بوكا جونيور الأرجنتيني قائمة أكثر الفرق وصولا للمباريات النهائية في كأس ليبارتادوريس /11 مرة/ مرة وتوج باللقب 6 مرات، وبالوصافة في 5 نسخ ولكن إندبندينتي الأرجنيتي يتفوق عليه في عدد مرات التتويج باللقب /7 ألقاب من أصل 7 مباريات نهائية وصل لها.

وفي دوري أبطال الكونكاكاف ، والذي توج بنسخته الأخيرة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، يتصدر فريقا كروز أزول وأمريكا المكسيكيان قائمة الأكثر وصولا إلى المباريات النهائية برصيد 8 مرات لكل منهما لكن فريق أمريكا أستطاع أن يحقق اللقب 7 مرات والوصافة مرة واحدة، بينما فاز كروز أول باللقب في 6 مرات وبالوصافة مرتين.

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