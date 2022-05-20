جمعية ليفربول لأصحاب الهمم تمنح صلاح جائزة أفضل لاعب هذا الموسم

المصدر: البيان

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تسلم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، هدية خاصة من جمعية مشجعي ليفربول لأصحاب الهمم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة تجمع محمد صلاح بطفل من ذوي الهمم يدعى هاري كورنيس البالغ من العمر 10 سنوات، وعلق عليها: "فرصة العمر لمشجع الريدز الشاب هارى كورنيس، الذي التقى وقدم جائزة للاعبه المفضل".

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو، ظهر فيه صلاح مع الطفل، وكتب: "هاري هو أحد الأعضاء الأصغر سناً في جمعية مشجعي ليفربول لأصحاب الهمم، تفاجأ برحلة إلى مركز تدريب أكسا في كيركبي لمقابلة صلاح وتقديم له جائزة أفضل لاعب هذا العام".

وواصل: "وُلد هاري مصابا بمرض ويستخدم كرسياً متحركاً، لكنه لا يدع أي عقبة تقف في طريقه، إنه يستمتع بمتابعة كرة القدم والملاكمة وكرة السلة والسباحة، ويأمل يوماً ما في المنافسة بدورة الألعاب البارالمبية".

وتختتم منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي الأحد المقبل، حيث يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون، فيما يلعب مانشستر سيتي مع أستون فيلا.

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