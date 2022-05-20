وولفرهامبتون يترقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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يترقب مسؤولو نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ هذا الموسم على حساب مانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإنه حال فوز ليفربول بلقب الدوري سيحصل الذئاب على مكافأة مالية تقدر بأكثر من مليوني جنيه استرليني، وذلك بسبب اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا.

وانضم جوتا إلى صفوف ليفربول سبتمبر2020، قادماً من وولفرهامبتون مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

ويتضمن عقد انتقال جوتا إلى صفوف ليفربول بعض الحوافز الإضافية التي يحصل عليها وولفرهامبتون حال تحقيق اللاعب إنجازات مع الريدز، منها 2.2 مليون استرليني إذ تويج ليفربول بلقب البريميرليغ في حضرة جوتا.

ويحل وولفرهامبتون ضيفاً على ليفربول الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي، وفي نفس الوقت ستقام مباراة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا.

وفي حال فوز ليفربول على وولفرهامبتون وتعثر السيتي أمام أستون فيلا، سيتوج الريدز رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليغ حالياً برصيد 90 نقطة، ويأتي ليفربول في الوصافة برصيد 89 نقطة.

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