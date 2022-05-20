مدرب تشيلسي: ما حققناه معجزة.. وهذا اللاعب له تأثير صلاح ومبابي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن فريقه حقق معجزة باحتلال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أنه لعب فترات طويلة دون نجمه الفرنسي الدولي نغولو كانتي.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "كانتي هو لاعبنا الأساسي الأول، واللاعبين الأساسيين يفترض تواجدهم على أرض الملعب، بينما هو شارك في 40% فقط من مباريات هذا الموسم، لذا فإن وصولنا للمركز الثالث ربما يكون بمثابة معجزة".

وأضاف: "مستوى كانتي يشبه صلاح، وكيليان مبابي، وفيرجيل فان دايك، وكيفن دي بروين، ونيمار".

وأكمل: "ببساطة هو هذا اللاعب الذي يحدث الفارق، ومشاركته في 40% فقط من المباريات مشكلة كبيرة، هو واحد من أفضل لاعبي خط الوسط على مستوى العالم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز