بينهم صلاح ودي بروين.. 6 مرشحين لحصد جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2022/2021.

ووضعت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائمة تضم ستة أسماء مرشحة لحصد الجائزة هذا الموسم، يأتي بينهم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وتضم القائمة بخلاف صلاح ودي بروين كل من ترنت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور غالاغير لاعب كريستال بالاس.

وقبل جولة واحدة على نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 90 نقطة، ويأتي ليفربول في الوصافة برصيد 89 نقطة.

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