ميسي في الصدارة.. وصلاح رابع أكثر اللاعبين دخلاً في العالم

المصدر: البيان

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احتل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع في قائمة أكثر لاعبي كرة القدم دخلاً في العالم، فيما جاء في المركز 33 على مستوى الرياضيين.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن صلاح بلغت ثروته 45 مليون دولار في الفترة من 1 مايو 2021 حتى 1 مايو 2022، مشيرة إلى أن لاعب ليفربول يجني 18 مليون دولار من الأنشطة الخاصة به خارج الملعب، فيما يربح 27 مليون دولار من عالم كرة القدم.

وأشارت المجلة إلى أن صلاح يستفيد كثيراً من الحملات الإعلانية وعقود الرعاية الخاصة به، فضلاً عن بعض الأعمال التجارية الأخرى، الأمر الذي يجعله يربح 18 مليون دولار بخلاف أرباحه من كرة القدم.

وتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بـ 130 مليون دولار خلال نفس الفترة، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بـ 115 مليون دولار، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بـ 95 مليون دولار، وجاء صلاح رابعاً، ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الخامس.

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