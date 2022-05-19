بسبب مبابي.. باريس سان جيرمان يسعى لخطف ماني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، الذي ينتهي تعاقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن باريس سان جيرمان أصبح مهتماً بشكل كبير بضم ساديو ماني، في ظل اقتراب رحيل كيليان مبابي عن صفوف العملاق الباريسي، وارتباط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي باريس لديهم قناعة كبيرة بأن ماني سيكون بمثابة التعويض المناسب لرحيل مبابي، في ظل تمتع اللاعب السنغالي بالسرعة والمهارات والقدرة على التسجيل مثلما هو الحال بالنسبة للاعب الفرنسي.

وشددت الصحيفة على أن باريس سان جيرمان سيكون الخطر الذي يهدد بقاء ماني مع ليفربول، خاصة أن اللاعب يشعر بالتجاهل من قبل مسؤولي الريدز الذين يهتموا بتجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح بشكل أكبر، في ظل انتهاء تعاقد صلاح مع ليفربول هو الآخر بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ساديو ماني أمامه فرصة للانتقال إلى النادي صاحب القوة المالية الأكبر في أوروبا، حال لم يجدد تعاقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز