بمشاركة محرز.. مانشستر سيتي يعلن عن قميصه الجديد

المصدر: البيان

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كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قميصه الجديد في الموسم المقبل 2023/2022.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، فإن القميص الجديد مستوحى فكرته من قميص السيتي خلال فترة أواخر الستينيات.

وشارك في حملة تقديم القميص الجديد لمانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وكيفين دي بروين، وروبن دياز، وإيدرسون مورايس، وفيل فودين.

وقبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 90 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.











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