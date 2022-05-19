بظهور ساكا وأوديجارد.. أرسنال يكشف عن قميصه للموسم الجديد

المصدر: البيان

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أعلن أرسنال الإنجليزي عن التصميم الجديد لقميصه الأساسي الذي سيرتديه الموسم المقبل 2023/2022.

وجاء قميص أرسنال الجديد باللون الأحمر التقليدي، وأكمام بيضاء وخطوط بنفس اللون على الكتفين.

وظهر في الإعلان الرسمي للقميص، خماسي أرسنال بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد وبن وايت وكيران تيرني وإيميل سميث روي.

ويواجه أرسنال خطر الغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الجانرز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

وفي حال فوز توتنهام في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي على نوريتش سيتي، سيتأكد غياب أرسنال عن دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة، وسيشارك وقتها في الدوري الأوروبي.





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