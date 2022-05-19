لأول مرة في التاريخ.. خمسة أندية ألمانية في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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رفعت الأندية الألمانية عدد مقاعدها بالنسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا إلى خمسة لأول مرة في التاريخ، بعد تأهل آينتراخت فرانكفورت عقب حصده لقب الدوري الأوروبي على حساب جلاسكو رينجرز.

وفاز فرانكفورت على رينجرز الاسكتلندي، أمس الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح (4/5)، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

ومن المقرر أن تشارك أندية بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، آر بي لايبزيغ، وآينتراخت فرانكفورت، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2023/2022.

وضرب فرانكفورت موعداً مع حلم تتويج أوروبي جديد، بعدما بات الطرف الأول في مباراة كأس السوبر الأوروبي الموسم المقبل، حيث ينتظر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، في المباراة التي تجمعهما السبت 28 مايو الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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