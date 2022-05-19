شعرت بآلام في معدتي.. نجم باريس يعلق على زيارة مبابي لمدريد

المصدر: البيان

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تواجد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وزعمت تقارير عالمية، أن تواجد مبابي في مدريد خلال هذه الفترة جاء لإنهاء مفاوضاته مع ريال مدريد لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

ومن جانبه علق الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان، على مستقبل مبابي زميله بالفريق الفرنسي، حيث قال في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "مستقبل مبابي سيكون له تأثير كبير على النادي مهما كان قراره، إنه أحد أهم اللاعبين على هذا الكوكب في الوقت الحالي".

وتابع: "الجميع يريده أن يبقى هنا في باريس، عندما أتحدث معه عن هذا الأمر لا يتعدى مرحلة المزاح".

وأكمل: "عندما يكون قرارك حاضراً، لا يمكن لأحد التأثير عليك، إنه قراره وأنا أنتظر معرفته مثل الجميع".

وعن التقارير التي أكدت انتقال مبابي لريال مدريد بعد زيارته إلى إسبانيا، قال فيراتي: "عندما تصلني إشعارات هذه الأخبار، تؤلمني معدتي كثيراً".

وأكمل: "كنا في إجازة، وفوجئت بإشعار على هاتفي بأن مبابي في مدريد، هذا الخبر جعلني أدخل في نوبة ضحك، خاصة بعدما تواصلت مع مبابي وقال لي لا تقلق، أنا هنا في إجازة فقط، لذا كلنا في انتظار قراره".

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