مكالمة تليفونية تكشف ليفاندوفسكي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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لا يريد بايرن ميونيخ التنازل عن ، لكن المهاجم البولندي قرر عملياً مستقبله، بأنه يريد التوقيع لنادي برشلونة الإسباني، والذي رغم تأثر وضعه الاقتصادي، سيبذل قصارى جهده للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لا يزال لديه عقد لمدة عام آخر مع الفريق البافاري.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن محادثة هاتفية للاعب نبهت زملاءه بنواياه بالرحيل، رغم عدم وضوح موقف اللاعب رسمياً، واحتمالية أن ينتهي المطاف بفاندوفسكي بالبقاء في ميونيخ الموسم المقبل، والمغادرة في صفقة انتقال حر خلال صيف 2023.

ونشرت الصحيفة، أن روبرت ليفاندوفسكي كان يتحدث بصوت عالٍ على الهاتف في غرفة تبديل الملابس، وعلى الرغم أن المهاجم كان يتحدث البولندية، إلا أنه كان هناك مصطلح يفهمه جميع المحترفين حتى دون معرفة اللغة البولندية.

وحسبما كشفت صحيفة "بيلد"، أن لاعبي الفريق البافاري، سمعوا اسم نادي برشلونة، مرارًا وتكرارًا، وهو النادي المرشح الأفضل للفوز بخدمات المهاجم البولندي هذا الصيف.

فيما أشارت صحيفة "اس" الإسبانية، إلى رد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في تصريحه لراديو "كاتالونيا"، حول رغبة النادي في التعاقد مع ليفاندوفسكي، ليكون بمثابة التعزيز الصيفي الكبير للنادي، بقوله: "نعمل على أن نكون أكثر قدرة على المنافسة، لكن هذا ليس بالأمر السهل بسبب الوضع الاقتصادي، والذي نعمل على إصلاحه حتى نتمكن من القيام بصفقات جديدة".

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