لاعبو بلجيكا ممنوعون من الانتقالات

المصدر: (بروكسل - رويترز)

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حذر روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا لاعبيه من أن الابتعاد عن أنديتهم الحالية في منتصف العام قد يعرّض فرصهم في المشاركة بكأس العالم لكرة القدم للخطر. وقال إن توقيت البطولة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين يترك الكثير من الأمور مجهولة للمدربين في تخطيطهم ويمكن للاعبين أن يقدموا أداء أفضل دون تغيير النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال في تحذير للاعبيه، عندما استدعى 32 لاعباً للمشاركة في 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، كن حذراً أنه في هذه الفترة، لا تقوم بخطوة قد تؤدي إلى انتكاسة في مسيرتك.

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