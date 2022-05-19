مبابي إلى ريال مدريد بنسبة 99 %

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

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كشف خوسيه لويس مارتينيس ألميدا عمدة مدينة مدريد، مساء أول من أمس، بأن عملية انتقال مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد «حُسمت بنسبة 99-95%».

وأضاف: «أعتقد بأن ريال مدريد حسم قضية مبابي بنسبة 95 إلى 99% هذا شعوري على أي حال. لكن من أجل أن أتناول العشاء بسلام قلت من البداية بأني من أنصار أتلتيكو مدريد».

وتابع: «قام مبابي برؤية نافورة سيبيليس الشهيرة في العاصمة الإسبانية، عندما كان بصحبة زميليه في سان جرمان الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي، وهي الساحة التي يحتفل بها ريال مدريد وأنصاره بانتصاراتهم».

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