نقطة «الشياطين الحمر» بـ 16.9 مليون إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يملك مانشستر يونايتد، أسوأ سجل نقاط لكل إنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما دفع رسوماً كبيرة مقابل جادون سانشو ورفائيل فاران وكريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، مع إجمالي رصيد بلغ نحو 126 مليون جنيه إسترليني، وكان ذلك لفترة انتقال واحدة فقط. لكن أداء «الشياطين الحمر» السيئ على أرض الملعب، يعني أن كل نقطة حصلوا عليها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كلفتهم 16.9 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أشارت صحيفة «ذا صن».

وأوضحت الصحيفة أنه مع نجوم أمثال هاري ماغواير وبول بوغبا وبرونو فرنانديز، وعقودهم مقابل مبالغ ضخمة، كانت التكلفة عالية على مانشستر يونايتد، والذي وصل إلى 58 نقطة.

وفي المقابل، نجح برينتفورد، في الوصول إلى 46 نقطة هذا الموسم، ومع بقاء مباراة واحدة فقط، وهو ما يعني أنه أنفق 1.5 مليون جنيه إسترليني فقط لكل نقطة، إذ بنى الفريق بميزانية صغيرة، مقارنة بالستة الكبار، مع صافي إنفاق مثير للإعجاب أيضاً، بفضل مبيعات كبيرة من صفقات لاعبين، أمثال سعيد بن رحما وأولي واتكينز ونيل موباي في السنوات الأخيرة.

وأنفق مانشستر سيتي على فريقه أكثر من منافسه يونايتد، لكن لديه الكثير ليُظهره مع 90 نقطة من 37 مباراة، ويُترجم هذا إلى 10.8 ملايين جنيه إسترليني، يتم إنفاقها لكل نقطة، والتي لا تزال رابع أعلى قيمة في الدوري، بعد تشيلسي بـ 13.7 مليون جنيه إسترليني، وإيفرتون بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني.

فيما أنفق ليفربول 8.2 ملايين جنيه إسترليني لكل نقطة، وتوتنهام أنفق 7.1 ملايين جنيه إسترليني، ونوريتش لديه ثاني أفضل سجل بعد برينتفورد، مع 2.4 مليون جنيه إسترليني للنقطة، لكنه هبط هذا الموسم.

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