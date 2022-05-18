قرار سعودي ينصف الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد تمثال الأسطورة الإنجليزية آلان شيرر، إلى مكانه الطبيعي بمدخل ملعب سانت جيمس بارك الذي يقع في نيوكاسل أبون تاين بإنجلترا، وذلك بقرار مجموعة صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالكة لنادي نيوكاسل.

وكان تمثال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، نُقل من ملعب سانت جيمس بارك منذ 6 سنوات بقرار مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل الإنجليزي السابق، قبل أن يعود إلى مكانه السابق مرة أخرى.

وبعد عودة تمثال نجم نيوكاسل السابق إلى الملعب، نشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تحمل صورة التمثال في الملعب وعلق عليها: "حيث ينتمي".

ويعتبر شيرر هو الهداف التاريخي لـ «البريميرليغ» برصيد 260 هدفاً، أحرزها خلال 441 مباراة خاضها بالمسابقة الإنجليزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز