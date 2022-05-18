ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، موعد إعلان ريال مدريد عن صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ورفض تجديد عقده مع العملاق الفرنسي حتى الآن، رغم الإغراءات المالية المعروضة عليه.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يعلن عن صفقة التعاقد مع مبابي قبل موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمعه مع ليفربول 28 مايو الجاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيترك لمبابي مهمة الإعلان أولاً عن انتقاله إلى صفوف النادي الملكي، على أن يكشف بعدها الريال عن تفاصيل الصفقة.

وكان مبابي تواجد خلال الأيام الماضية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وأكدت تقارير عالمية أن تواجد اللاعب هناك جاء لإنهاء اتفاقه مع الريال حول تفاصيل عقده الجديد الذي يبدأ من الموسم المقبل، ولمدة 5 سنوات.

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