الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ينتصر للمرأة ويصدر قرارا تاريخياً

المصدر: البيان

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قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، حصول لاعبي ولاعبات منتخبات الولايات المتحدة على رواتب متساوية.

ولم يقتصر قرار الاتحاد الأمريكي على المساواة بين الجنسين في الرواتب فقط، ولكن أيضاً في الجوائز المالية الخاصة بالمباريات وجميع البطولات، فيما فيها دورة الألعاب الأولمبية وبطولة كأس العالم، وذلك بحسب البيان الرسمي للاتحاد.

وأصبح الاتحاد الأمريكي بعد هذا القرار هو أول اتحاد كرة قدم في العالم يساوي بين اللاعبين واللاعبات في جوائز بطولة كأس العالم.

وأكد الاتحاد الأمريكي في بيانه أن هذا الاتفاق التاريخي سيبقى منتخباته بين أعلى الفرق الوطنية أجراً في العالم، لاسيما بعدما قرر الاتحاد أيضاً تخصيص حصة من إيرادات البث التلفزيوني واتفاقيات الرعاية لمنتخبي الرجال والسيدات.

وأشارت رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون، أن هذا القرار سيغير وجه اللعبة في الولايات المتحدة إلى الأبد، وربما ينتج عنه تغييرات أخرى حول العالم.

يأتي قرار الاتحاد الأمريكي ليكون بمثابة الانتصار للاعبات منتخب الولايات المتحدة، بعد نجاحهن في التتويج بالعديد من البطولات خلال السنوات الماضية، وعدم حصولهن على المكافآت المالية التي تناسبهن.

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