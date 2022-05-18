الشرطة الإسبانية تعتقل 5 من مشجعي آينتراخت الألماني بتهمة الشغب

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت خمسة مشجعين لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينة إشبيلية التي تستضيف مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وتم اعتقال مشجعي فرانكفورت الخمسة بعدما اشتبكوا مع المشجعين الإسكتلنديين وأفراد الشرطة الإسبان حوالي منتصف الليل في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة أن أنصار فرانكفورت ألقوا الحجارة والطاولات من الحانات وأطلقوا قنابل مضيئة على جماهير رينجرز وعلى أفراد الشرطة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

وتم وضع أكثر من خمسة آلاف من أفراد الأمن في حالة تأهب بالمدينة الواقعة جنوبي إسبانيا حيث توقعت السلطات وصول ما يصل إلى 150 ألف مشجع، معظمهم لا يحمل تذاكر.

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