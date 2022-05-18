الشيخ سلمان يعتزم الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأربعاء عزمه الترشح لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات المقررة عام 2023، ليسير بذلك على خطى صديقه رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الذي سبقه الى هذه الخطوة.

وجاء إعلان الشيخ سلمان خلال الكلمة التي ألقاها في الجمعية العمومية الثانية والثلاثين للاتحاد الآسيوي التي عقدت الأربعاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وذلك بمشاركة إنفانتينو واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية البالغ عددها 47 اتحادا.

وقال "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير 2023، آملاً أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد لدورة جديدة كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وسبق لإنفانتينو أن أعلن أيضاً نهاية مارس عن ترشحه رسمياً لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الدولي، في خطوة حظيت بدعم من الشيخ سلمان والاتحاد الآسيوي.

وأشاد إنفانتينو الأربعاء بالشيخ سلمان، معتبراً أن قارة آسيا باتت تشكل ركناً أساسياً لا غنى عنه في منظومة كرة القدم العالمية بفضل التطور المتنامي على مختلف الأصعدة، فيما شدد رئيس الاتحاد الآسيوي على أهمية الشراكة القائمة بين الاتحادين القاري والدولي والاتحادات الوطنية والاتحادات الإقليمية من أجل إعلاء المصالح العليا لكرة القدم الآسيوية.

وتطرق الى ما اختبرته الكرة الآسيوية من محن خلال تفشي جائحة فيروس كورونا ونجاحها في تجاوزها، قائلاً "في هذه الأوقات التي ننظر من خلالها للأحداث التي جرت، فمن الواضح أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية والإقليمية تسير في الاتجاه الصحيح من أجل التعافي".

وأضاف "رغم انتشار متحورة أوميكرون، فقد دخلنا عام 2022 بثقة ونحن ندين بذلك لاتحاداتنا الوطنية الأعضاء التي استضافت المنافسات، وكذلك للمنتخبات والأندية التي أظهرت نموذجاً رائعاً لروح الوحدة خلال أصعب التحديات".

وأعرب عن امتنان أسرة كرة القدم الآسيوية لفيفا، خاصة على صعيد استجابة الاتحاد الدولي لتقديم الدعم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارة آسيا من أجل مواجهة التحديات الصعبة على الصعيدين الصحي والاقتصادي والناجمة عن جائحة كوفيد-19، مجدداً دعم الاتحاد القاري وأسرة كرة القدم الآسيوية لترشيح إنفانتينو في انتخابات فيفا العام المقبل.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم الاطلاع على قرار الصين الانسحاب من استضافة نهائيات كأس آسيا 2023 واتخذ القرار بتفويض المكتب التنفيذي لاختيار مضيف بديل بعد عملية تقديم ملفات الترشيح عبر إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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