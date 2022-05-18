بعد اعتذار الصين.. اليابان تطلب استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: البيان

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استفسر الاتحاد الياباني لكرة القدم من نظيره الآسيوي، عن إمكانية استضافة بطولة كأس آسيا 2023، بعد اعتذار الصين.

وكانت دولة الصين اعتذرت عن استضافة كأس آسيا بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء جائحة كورونا.

وأكد رئيس الاتحاد الياباني كوزو تاشيما في تصريحات لصحيفة " NikkanSports" اليابانية، أنه تم الاستفسار من الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي عن إمكانية استضافة كأس آسيا 2023.

وأضاف تاشيما، قائلاً: "بدون شك سيكون أمراً رائعاً، إذا نجحت اليابان في الحصول على حق تنظيم البطولة".

ويقف الموعد المقرر للبطولة في يونيو 2023 حائلاً أمام دول غرب آسيا للتقدم بطلب استضافتها، بسبب الطقس الحار والرطوبة العالية حيث يتوجب أن يتم تعديل موعد البطولة إلى يناير أو يتم استضافتها في موعدها بإحدى الدول التي تملك ملاعب مكيفة، وهذا غير متوفر إلا في دولة قطر.

وتعتبر هذه النسخة محسوبة لصالح دول الشرق، وهذا يعني أن الخيار الأول سيكون دولة من الشرق بديلة عن الصين وقد تكون اليابان أو كوريا الجنوبية حال تقدمها بطلب استضافة.

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