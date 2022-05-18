إزالة قميصه من المتجر.. باريس يؤكد رحيل مبابي بطريقة غير مباشرة

المصدر: البيان

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أقدم نادي باريس سان جيرمان على خطوة تؤكد رحيل نجمه كيليان مبابي عن صفوفه بنهاية عقده الموسم الجاري، في ظل رفض اللاعب الفرنسي حتى الآن لفكرة تجديد عقده مع العملاق الباريسي.

ويحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان قام بإزالة قمصان مبابي من الطبعة الأخيرة لقمصان اللاعبين الخاصة بالمتجر الإلكتروني للفريق الفرنسي.

وفي الوقت نفسه، أكدت الشبكة أن النسخ القديمة من قمصان مبابي مع باريس مازالت متواجدة على المتجر.

وأوضحت الشبكة أن باريس سان جيرمان قرر الأربعاء، عدم وضع اسم أو رقم مبابي على قمصان باريس الجديدة التي يتم بيعها من خلال المتجر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعني بشكل غير مباشر رحيله عن صفوف الأمراء بنهاية الموسم.

وكان مبابي أكد خلال الأيام القليلة الماضية أنه سيعلن عن وجهته المقبلة في غضون أيام، في الوقت الذي أشارت فيه العديد من التقارير العالمية إلى اقتراب ريال مدريد من الإعلان رسمياً عن ضم المهاجم الفرنسي في صفقة انتقال حر.

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