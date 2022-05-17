بسبب دياز.. أسطورة إنجلترا يقلل من تأثير رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المصدر: البيان

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أكد جاري نيفيل أسطورة إنجلترا السابق، أن تواجد البرتغالي لويس دياز في صفوف ليفربول حالياً سيخفف من حزن جماهير الريدز، حال رحيل نجم الفريق الإنجليزي محمد صلاح عن قلعة الأنفيلد وعدم تجديد عقده.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب المصري بسبب الخلاف على طلباته المالية.

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن جماهير ليفربول ستكون أقل حزناً حال رحيل صلاح، بسبب تواجد لويس دياز الآن".

وتابع: "دياز قادر على الظهور بشكل أفضل وقيادة ليفربول لحصد المزيد من الألقاب، جاء إلى ليفربول وتأقلم سريعاً وأظهر مستويات رائعة".

ويقدم دياز مستويات رائعة رفقة ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من صفوف بورتو البرتغالي.

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