رئيس الاتحاد الأوروبي: ريال مدريد مثل القطط بـ 9 أرواح

المصدر: البيان

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أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه ليس لديه أي مشاكل مع فريق ريال مدريد الإسباني، مشيداً بأداء الميرنغي خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس "يويفا" في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس لدي أي مشاكل مع ريال مدريد، على الرغم من عدم وجود اتصال مع إدارة النادي في الوقت الحالي".

وتابع: "تواجدهم في نهائي دوري الأبطال، دليل على مدى نظافة مسابقات الاتحاد الأوروبي".

وعن مشوار الميرنغي في دوري أبطال أوروبا، قال تشيفرين: "في الدور نصف النهائي كنت أشك في قدرة ريال مدريد على تجاوز مانشستر سيتي، خاصة بعد الهزيمة في المباراة الأولى، لكن من الواضح أن لديهم 9 أرواح مثل القطط".

وأكمل: "ريال مدريد يمتلك شخصية قوية للغاية في دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "الفريق الإسباني يمتلك الخبرات، من وجهة نظري دفاعه قد يكون سيئاً لكنه يمتلك المعجزة كريم بنزيما، وقلتها عدة مرات من قبل هو أحد أكثر اللاعبين الذين تم التقليل من شأنهم في تاريخ كرة القدم، ولوكا مودريتش كلما كبر سنه كلما كان أفضل".

وأتم: "ليفربول يمتلك لاعبين أصغر سناً ولديهم خبرة رائعة، لن أجرؤ على توقع الفائز ستكون مباراة نهائية مثيرة بشكل لا يُصدق".

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