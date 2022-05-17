لاعب ليفربول يكشف حالة محمد صلاح

المصدر: البيان

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يغيب الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة الريدز أمام ساوثهامبتون في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي، التي ستقام اليوم الثلاثاء.

ويعود سبب غياب صلاح للإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول مع تشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام.

وكشف أندرو روبرتسون لاعب ليفربول عن حالة زميله محمد صلاح بعد إصابته الأخيرة، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أعتقد أن صلاح بخير، لكن علينا الانتظار لكي نرى".

وتابع: "نقترب من حصد دوري أبطال أوروبا، ونأمل أن نستمر في الانتصارات من أجل جماهيرنا، بعد تتويجنا بكأسين".

وعن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قال أندرو روبرتسون: "لم يكن لدي متسع من الوقت للتفكير في المباراة النهائية، في ظل خوضنا لمباراتين هامتين في الدوري لكن مباراة باريس دائماً في الأذهان".

وأتم: "ستكون المواجهة صعبة للغاية ضد الفريق الأكثر نجاحا في دوري أبطال أوروبا، لكننا نتطلع للتحدي وسنكون في كامل تركيزنا عقب الانتهاء من منافسات الدوري".

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، 28 مايو الجاري، على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

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