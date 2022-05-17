ليس برشلونة.. ميسي يستقر على ناديه الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يخطط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للاستحواذ على 35% من أسهم نادي انتر ميامي الأمريكي، والانضمام إلى صفوفه العام المقبل 2023، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب قناة «ديريكت تي في» الأمريكية، فإن عقد ميسي مع باريس ينص على إمكانية إضافية سنة إضافية بعد عام 2023، إلا أنها أكدت أنه غير متوقع أن يستمر النجم الأرجنتيني لموسم ثالث مع الأمراء.

ويأتي استمرار ميسي مع باريس في الموسم الجديد، لرغبته في الاستمرار بأوروبا لموسم إضافي، من أجل مساعدته على المشاركة بقوة في كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة بعد تصريحات والده خورخي، لكن ليس هناك أي شيء ملموس بشأن تلك الخطوة على أرض الواقع.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق تم بحصول ميسي على 35% من أسهم نادي انتر ميامي الأمريكي، على أن توقع العقود أغسطس المقبل.

ويعتبر فريق انتر ميامي هو أحدث الفرق المنضمة إلى الدوري الأمريكي عام 2020، ويملك حصة من أسهمه أيضاً النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وكان ميسي أعلن عن رغبته من قبل في اللعب بالولايات المتحدة، وقال في تصريحات سابقة: "أرغب في الاستفادة من تجربة العيش بالولايات المتحدة الأمريكية، واللعب في الدوري الأمريكي، لكنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث الآن أم لاحقاً".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وسائل الإعلام إسبانية أن نجم برشلونة السابق، اشترى منزل فاخر في ميامي عام 2019، مشيرة إلى أن ميسي يريد أن يستكمل أبناؤه دراستهم في الولايات المتحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز