مهتمون به ولكن.. كلوب يرد على إمكانية ضم مبابي لليفربول

المصدر: البيان

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رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على إمكانية التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد مبابي مع العملاق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب الفرنسي كل العروض المقدمة له من أجل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم الجديد.

وقال يورجن كلوب في تصريحاته التي نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بالطبع نحن مهتمون بكيليان مبابي، لكننا لسنا جزءًا من سباق التعاقد معه".

وتابع: "لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه المعركة".

تأتي تصريحات كلوب، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية إلى أن ليفربول يتطلع لمنافسة ريال مدريد على صفقة مبابي هذا الصيف.

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