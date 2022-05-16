مدرب مانشستر يونايتد الجديد يحسم موقفه من استمرار رونالدو

المصدر: البيان

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أعلن المدير الفني الجديد لنادي مانشستر يونايتد إريك تين هاج، موقفه النهائي بشأن استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل قلعة الشياطين الحمر من عدمه، خلال الموسم المقبل.

وقال تين هاج في تصريحات لصحيفة "De Telegraaf" الهولندية: "بالطبع أريد بقاء كريستيانو رونالدو في مانشستر".

وتابع: "رونالدو لاعب مهم لمانشستر يونايتد، وهو ما أظهره حتى الآن، وسأعتمد عليه بشكل كبير في خطة الموسم المقبل".

وأضاف: "في مانشستر يونايتد هناك العديد من اللاعبين الأكفاء علينا أن نجعلهم يلعبون كفريق، وبالتأكيد رونالدو منهم".

وكانت أنباء ترددت عن رغبة تين هاج في الاعتماد على اللاعبين الشباب خلال الموسم المقبل، مع الإطاحة بالكبار وعلى رأسهم رونالدو قبل أن ينفي رغبته في رحيل النجم البرتغالي.

ويصل إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد الإثنين المقبل، تمهيداً لتسلم مهام تدريب الفريق الإنجليزي بشكل رسمي.

وودع تين هاج جماهير أياكس أمستردام خلال الساعات الماضية، بعد رحيله عن الفريق الهولندي الذي نجح في قيادته للتتويج بقلب الدوري هذا الموسم.

وكان رونالدو خرج بتصريحات أشاد فيها بمدربه الهولندي الجديد، مشيراً إلى أن الأمور يجب أن تتغير للطريقة التي يريدها تين هاج.

ويعتبر رونالدو هو هداف مانشستر يونايتد هذا الموسم، إذ أحرز 24 هدفاً خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في كل البطولات.

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