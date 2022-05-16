رابطة الدوري الإسباني تقدم خدمة لريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

المصدر: البيان

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قررت رابطة الدوري الإسباني تقديم موعد مباراة ريال مدريد وبيتيس، لتقام الجمعة المقبل بدلاً من الأحد.

جاء قرار رابطة الدوري الإسباني حتى يتمكن ريال مدريد من الحصول على راحة إضافية لمدة يومين قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، 28 مايو الجاري، على إستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري.

وكان ريال مدريد نجح في التتويج بالدوري الإسباني خلال الفترة الماضية، ليضيف اللقب 35 لخزانة بطولاته، وذلك قبل نهاية «الليغا» بأربع جولات.

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